Ивановская область, 21 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Крупный пожар на складе макулатуры произошёл в Ивановской области утром 21 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области Пожар на складе макулатуры

Пожар произошёл в Ивановском районе в здании, где хранилась и перерабатывалась макулатура, около 06:15. Первые пожарные подразделения прибыли на место в 06:28 — к этом у моменту здание уже горело по всей площади.

Локализовать огонь спасателям удалось в 08:65, полностью ликвидировать пожар — в 08:10.

«В результате пожара повреждено здание по хранению и переработки макулатуры на площади 3000 кв. м», — уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

Обошлось без пострадавших. На месте пожара работали более 55 пожарных, привлекалось 16 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 ноября произошёл пожар на цветочном складе в центре Москвы, на месте возгорания обнаружены тела пяти погибших.