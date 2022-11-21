В Сеуле заявили об отсутствии данных о поступлении новых ракет в армию КНДР

Сеул, , 09:24 — REGNUM Данных о том, что новые северокорейские межконтинентальные ракеты «Хвасон-17» переданы на вооружение Корейской народной армии, не имеется у Вооружённых сил Южной Кореи. Об этом 21 ноября заявил официальный представитель Комитета начальников штабов Республики Корея Ким Чжун Рак, его слова приводит агентство Yonhap.

МБР «Хвасон-17» Цитата из видео

«Мы пришли к выводу, что запущенная 18 ноября межконтинентальная баллистическая ракета относится к типу «Хвасон-17», о чем заявил Север. У нас нет данных относительно того, стоит ли она на вооружении», — сказал он.

Также южнокорейский военный уточнил, что в данный момент США совместно с Сеулом ведут анализ этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сожаление в связи с предвзятым отношением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к ситуации вокруг Корейского полуострова выразила глава МИД КНДР Цой Сон Хи и назвала его марионеткой США.