Ульяновск, , 09:21 — REGNUM В Ульяновске планируют провести финансовый аудит общество «Аэропорт Ульяновск», учредителем которого является Ульяновская область. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является акционерное общество «Аэропорт Ульяновск». Подрядчик выполнять ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022–2026 годы. Услуги включают, в частности, аудит учредительных документов, внеоборотных активов, расчётов, капитала, забалансовых счетов, финансовых вложений, затрат на производство, системы внутреннего контроля.

Аудит проводится выборочно, включает изучение доказательств числовых значений в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и раскрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности. Также аудитор должен дать оценку применяемых принципов и методов бухгалтерского учёта, правил подготовки отчётности.

Начальная цена контракта определена в размере 1 650 000 рублей.

Как следует из документа, валюта баланса общества «Аэропорт Ульяновск» в 2019 году составила 669 255 тыс. рублей, в 2020 году — 668 645 тыс. рублей, в 2021 году — 695 661 тыс. рублей, чистые активы в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно – 498 178 тыс. рублей, 502 504 тыс. рублей и 583 430 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Аэропорт Ульяновск» зарегистрирован в феврале 2008 года с уставным капиталом в726 072 000 рублей. Единственным акционером является Ульяновская область.