Ульяновск, 21 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют провести финансовый аудит общество «Аэропорт Ульяновск», учредителем которого является Ульяновская область. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

Заказчиком является акционерное общество «Аэропорт Ульяновск». Подрядчик выполнять ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022–2026 годы. Услуги включают, в частности, аудит учредительных документов, внеоборотных активов, расчётов, капитала, забалансовых счетов, финансовых вложений, затрат на производство, системы внутреннего контроля.

Аудит проводится выборочно, включает изучение доказательств числовых значений в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и раскрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности. Также аудитор должен дать оценку применяемых принципов и методов бухгалтерского учёта, правил подготовки отчётности.

Начальная цена контракта определена в размере 1 650 000 рублей.

Как следует из документа, валюта баланса общества «Аэропорт Ульяновск» в 2019 году составила 669 255 тыс. рублей, в 2020 году — 668 645 тыс. рублей, в 2021 году — 695 661 тыс. рублей, чистые активы в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно – 498 178 тыс. рублей, 502 504 тыс. рублей и 583 430 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Аэропорт Ульяновск» зарегистрирован в феврале 2008 года с уставным капиталом в726 072 000 рублей. Единственным акционером является Ульяновская область.