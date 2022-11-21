Владивосток, 21 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Дополнительные увеличенные субсидии получат сельхозпроизводители Дальнего Востока и Калининградской области по федеральному проекту «Развитие овощеводства и картофелеводства», сообщили 21 ноября в правительстве РФ.

Правительство Нижегородской области Сельское хозяйство

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Аграрии получат деньги на проведение агротехнологических работ, производство картофеля и овощей в открытом грунте и теплицах с использованием технологии досвечивания.

Для дальневосточных сельхозпроизводителей установлен повышающий коэффициент 2, а для Калининградской области — 1,2.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке собрали хороший урожай овощей открытого грунта — на уровне и выше показателей прошлого года. Но в рознице цены на овощи от местных сельхозпроизводителей в два раза выше оптовых. Власти региона пообещали вмешаться в политику ценообразования.