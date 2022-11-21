Баку, 21 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Баку опровергает обвинение Еревана в том, что вооружённые силы Азербайджана якобы обстреляли позиции военных Армении на приграничной территории. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Ранее армянская сторона сообщила, что обстрел якобы произошёл вечером 20 ноября. Пострадавших не было.

«Мы категорически опровергаем информацию, распространённую министерством обороны Армении», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в министерстве обороны Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в стрельбе по трактору. Это подтвердила российская миротворческая миссия.