В Азербайджане опровергли обвинение в обстрелах позиций ВС Армении
Баку, 21 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Баку опровергает обвинение Еревана в том, что вооружённые силы Азербайджана якобы обстреляли позиции военных Армении на приграничной территории. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Азербайджан
Ранее армянская сторона сообщила, что обстрел якобы произошёл вечером 20 ноября. Пострадавших не было.
«Мы категорически опровергаем информацию, распространённую министерством обороны Армении», — говорится в сообщении.
Напомним, 19 ноября в министерстве обороны Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в стрельбе по трактору. Это подтвердила российская миротворческая миссия.