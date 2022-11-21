Донецк, , 09:15 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Горловку и Минеральное. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:47 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 09:03 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 09:06 — три снаряда калибра 152 мм по Минеральному, в 09:07 — ещё три снаряда калибра 152 мм по Горловке и в 09:10 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жилеты с горловиной и шапки создают рукодельницы в городе Зее Амурской области. Тёплые вещи отправят военнослужащим.