Куала-Лумпур, 21 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад потерпел поражение на выборах, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Махатхир Мохамад

97-летний мужчина потерял свой давний избирательный округ на Лангкави. Это стало первым поражением Махатхира Мохамада на выборах более чем за полвека — 53 года, если быть точным.

Данные избирательной комиссии показывают, что Махатхир Мохамад получил 4566 голосов и занял четвертое место на выборах.

Напомним, политическая карьера политика началась в 1946 году, когда он вступил в Объединенную малайскую национальную организацию (UMNO), доминирующую партию в правящей коалиции. Махатхир Мохамад впервые был избран в парламент в 1964 году. В 1976 году он стал заместителем премьер-министра, а в июне 1981 года стал президентом UMNO. Через месяц после этого Махатхир Мохамад впервые стал премьер-министром Малайзии.