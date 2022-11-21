Сеул, , 09:20 — REGNUM С 21 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль перестанет отвечать на вопросы журналистов по приезде на работу. Об этом сообщает Yohap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Сообщается, что данное решение принято после драки, состоявшейся на прошлой неделе между журналистом и одним из помощников президента.

Известно, что стычка произошла после того, как южнокорейский лидер прокомментировал ситуацию, в которой журналистам местной телекомпании MBC запретили сесть в президентский самолет для освещения его поездки в Юго-Восточную Азию. Предполагается, что такое отношение к журналистам было проявлено из-за опубликованного видео, где Юн Сок Ёль якобы использует нецензурное высказывание в адрес президента США и американских политиков.

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В администрации сообщили, что нынешние меры были приняты для предотвращения подобных инцидентов, добавив, что встречи могут быть возобновлены после разработки специальных мер.

Общение президента с журналистами стало визитной карточкой Юн Сок Ёля. Подобные встречи никогда не отменялись, за исключением периода, когда в пресс-центре была зафиксирована вспышка коронавируса, а также во время недельного траура в связи с давкой в сеульском районе Итхэвон.