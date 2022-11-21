Париж, 21 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Европа и Китай могут совместно работать над мерами по сокращению негативных последствий событий в б. УССР. Об этом заявил посол Франции в КНР Лоран Били, передают РИА Новости со ссылкой на изданио Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубь Мира. Франция

По его мнению, несмотря на то, что Европа и Китай смотрят на события на территории б. УССР с разных точек зрения, есть способы для договоренностей для сокращения негативных последствий в глобальном масштабе.

«Все страны мира пострадали от роста стоимости сельхозпродукции в связи с резким падением экспорта Продовольственная безопасность, являющаяся серьезной проблемой для развивающихся стран, остается еще одним вопросом, на котором нужно сосредоточиться», — считает посол Франции в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего китайского коллегу Си Цзиньпина убедить президента России Владимира Путина вернуться за стол переговоров.

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