Ольхонский район, Иркутская область, , 09:48 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 21 ноября, произошло землетрясение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном ГУ МЧС РФ, эпицентр сейсмособытия находился в акватории озера Байкал 25 км от н. п. Тырган, Ольхонский р-н. Энергетический класс: 11.3, в эпицентре ощущались толчки в 5,6 баллов. В населенных пунктах региона ощущались незначительные колебания, до двух баллов.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября эпицентр землетрясения находился вблизи н. п. Клюевка Кабанского района Бурятии, но его отголоски почувствовали в Иркутской области.

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