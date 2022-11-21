Ольхонский район, Иркутская область, 21 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 21 ноября, произошло землетрясение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном ГУ МЧС РФ, эпицентр сейсмособытия находился в акватории озера Байкал 25 км от н. п. Тырган, Ольхонский р-н. Энергетический класс: 11.3, в эпицентре ощущались толчки в 5,6 баллов. В населенных пунктах региона ощущались незначительные колебания, до двух баллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября эпицентр землетрясения находился вблизи н. п. Клюевка Кабанского района Бурятии, но его отголоски почувствовали в Иркутской области.

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