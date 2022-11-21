Вашингтон, 21 ноября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Экс-посол США в ООН Никки Хейли «серьезно» обдумывает возможно того, чтобы пойти на выборы президента США в 2024 году, об этом она заявила 19 ноября на заседании Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

«Многие люди спрашивали, собираюсь ли я баллотироваться в президенты. Теперь, когда промежуточные экзамены позади, я серьезно отнесусь к этому, и скоро мне будет что сказать», — сказала Хейли.

«Сейчас я скажу так. Я выигрывала жесткие праймериз и жесткие всеобщие выборы. Я была аутсайдером каждый раз. Когда люди недооценивают меня, это всегда весело. Но я никогда не проигрывала выборы. И я не собираюсь начинать сейчас», — добавила Хейли.

Бывший губернатор Южной Каролины намекнула на потенциальное предложение Белого дома, когда раскритиковала планы президента Байдена вернуть США в ядерную сделку с Ираном 2015 года, из которой в 2018 году вышел бывший президент Трамп.

«Если Байдену удастся вернуться к сделке с Ираном, я даю вам обещание. Я уже говорила это раньше. Следующий президент уничтожит его в первый же день своего пребывания в должности», — сказала Хейли, вызвав бурю оваций и аплодисментов аудитории.

Хейли использовала ту же фразу на саммите «Объединенные христиане за Израиль» в начале этого года, добавив, что «иногда для этого нужна женщина».

По слухам, Хейли уже давно является претендентом на пост президента в 2024 году.