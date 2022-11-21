Москва, 21 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс», бывшее подразделение компании Yum! Restaurants, владеющей сетью ресторанов быстрого питания KFC, сменила название. Об этом 21 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан KFC в России

Перед продажей компания сменила на «Юнирест». В октябре американская Yum! Brands подписала договор продажи около 70 ресторанов RFC ижевскому франчайзи «Смарт Сервис». Условием стали ребрендинг и сохранение рабочих мест.

Ранее сообщалось, что российская часть международной сети возобновит работу под брендом Rostic’s. Отметим, что помимо ресторанов, которые напрямую принадлежат сети, более тысячи точек питания работают по франшизе.