Черкесск, , 09:05 — REGNUM В одном из колледжей Карачаево-Черкесии произошла драка студентов с сотрудниками полиции. В результате происшествия двое полицейских попали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые в нападении на представителей органов внутренних дел задержаны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арест U.S. Air Force

Из подробностей произошедшего известно, что двое сотрудников полиции прибыли на территорию индустриально-технологического колледжа в городе Черкесске, чтобы установить место нахождения студента-первокурсника. О его пропаже заявила мать несовершеннолетнего. Стражи порядка — два старших лейтенанта 27 и 29 лет — были не в форменной одежде, и однокурсники пропавшего напали на них с кулаками. В результате драки, в которой, по предварительным данным, участвовали не менее 20 студентов, полицейские получили серьезные травмы, с которыми их госпитализировали в больницу.

Прибывшие на подкрепление сотрудники МВД задержали семь участников инцидента, среди которых были несовершеннолетние. Они стали фигурантами уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде.