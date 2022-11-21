Вашингтон, 21 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. На сегодня нет информации о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие. Об этом в интервью телекомпании CBS сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Читайте также: Politico: Иран увеличил за месяц запасы высокообогащенного урана на 6,7 кг

При этом он подчеркнул, что при нынешнем уровне производства обогащённого урана Иран «накопил уже достаточно материала, чтобы иметь более одного устройства, если они решат это сделать».

«Но у нас нет никакой информации, которая бы указывала на то, что у Ирана есть программа разработки ядерного оружия на данный момент», ― указал глава МАГАТЭ.

Он также добавил, что Международное агентство по атомной энергии не считает, что Иран нужно признавать ядерной державой. По его словам, точка невозврата в отношениях с Ираном ещё не достигнута.

«Нет, мы еще не достигли этой точки. Но нам нужно очень много работать, чтобы не дойти до неё», ― подчеркнул Гросси.

Также в сюжете: Евротройка обвинила Иран в достижении тупика на ядерных переговорах

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным отчёта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), за месяц с момента предоставления в сентябре аналогичного отчёта запас высокообогащённого урана Ирана вырос на 6,7 кг. Так, по информации на 22 октября, у Ирана было 62,3 кг урана, обогащённого до 60%. По данным организации, на данный момент в Иране в общей сложности есть 3673,7 кг обогащённого урана, и это на 267,2 кг меньше по сравнению с сентябрём.