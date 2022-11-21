Анкара, 21 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Проведение воздушной операции на севере Сирии может говорить о том, что Турция готовится к наземным военным действиям. Об этом пишет 21 ноября Yeni Şafak со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Издание отмечает, что итогом операции «Коготь-меч» стало уничтожение 89 объектов террористов, при этом многие террористы из запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были ликвидированы. В их числе — ряд высокопоставленных руководителей.

«Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии», — отмечает издание.

В операции, направленной против целей в Сирии и Северном Ираке, участвовали боевые самолёты, самолёты поддержки и беспилотники, которые взлетали с шести различных аэродромов по всей стране. Они уничтожили убежища, бункеры, пещеры, туннели, склады и другие объекты террористов, указано в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября минобороны Турции объявило о начале воздушной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. Операция стала ответом на теракт, совершённый 13 ноября в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали более 80.

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