Ереван, 21 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Позиции вооружённых сил (ВС) Армении, расположенные у восточной границы, в ночь на 11 ноября подверглись обстрелу со стороны Азербайджана с применением миномётов. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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По данным министерства, инцидент якобы произошёл вечером 20 ноября, стрельба велась также из стрелкового оружия разного калибра. Потерь с армянской стороны нет.

«По состоянию на 09:00 21 ноября ситуация на передовой относительно стабильна», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в Нагорном Карабахе обвинили азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня. Миротворческая миссия Минобороны России подтвердила инцидент: стрельба велась по трактору. Пострадавших не было. Баку не отреагировал на обвинения.