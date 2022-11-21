Пермь, 21 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Пермский людоед, отсидев 23 года в исправительной колонии, вышел на свободу и вернулся в родной дом. Многие пермяки в ужасе от соседа-каннибала. Они боятся за свою жизнь и жизнь близких, сообщает 21 ноября телеграм-канал Ural Mash.

Nversia.ru Нож

В интернете среди большинства комментариев пермяков, проживающих недалеко от дома людоеда, единицы считают, что надо дать мужчине шанс, а страхи преувеличены, ведь сейчас людоед находится под пристальными надзором правоохранителей. На двери в квартиру каннибала установлена табличка с информацией, что жилище охраняется полицией и установлена сигнализация. Мужчина обязан регулярно отмечаться в полицейском ведомстве.

Однако всё это не внушает жителям доверия. Многие взрослые боятся оставлять детей без присмотра, гулять и ходить на работу. Преступления, за которые отсидел срок, пермяк вселяют ужас. Он совершил два убийства, трупы расчленил, а человеческое мясо ел. До этого он убивал собак, а их шкур шил на продажу шапки. Когда оперативники пришли к мужчине с обысками домой, то обнаружили фасованное человеческое и собачье мясо.

По данным из открытых источников, одно убийство пермяк совершил на глазах сожительницы. Съел сердце жертвы, а мясо пустил на фарш для котлет. При этом каннибал был вменяем. Такое заключение вынесли эксперты. Живущие по соседству горожане опасаются, что рано или поздно людоед вернётся к каннибализму.