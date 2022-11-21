Зея, Амурская область, , 09:05 — REGNUM Девочка-подросток из Зеи Амурской области была вынуждена оставить водителю автобуса свой мобильный телефон в залог оплаты проезда. Ребёнок забыл деньги на билет, сообщило 21 ноября ИА Amur. Life.

В общественном транспорте Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Сначала водитель грубо настаивал на том, чтобы девочка покинула общественный транспорт, но затем смягчился при условии предоставления телефона в залог оплаты проезда. Свидетелями этого инцидента стали горожане. Люди подчёркивают, что на улице было холодно и темно, подростку пришлось бы идти далеко, если бы её выгнали из автобуса.

«Ну, получилось, что забыла она деньги, неужели у водителя своих детей нет! Если бы с его дочерью так обошлись? Мы, что, уже все моральные ценности и человеколюбие растеряли?», — возмущён один из очевидцев.

Сам водитель в ответ на недовольство подчеркнул, что девочка сама приняла решение оставить ему в залог свой телефон.

«Что бы я ей сделал? Ну раз положила, значит, или сама вернется, или взрослые подъедут, подумал я», — отметил водитель автобуса.

В транспортной компании подчеркнули, что с ним уже провели беседу. В свою очередь, он настаивает, что нельзя оставлять без внимания то, что подростки часто ездят без билета. Родителей детей просят лучше следить за тем, не забыли ли школьники взять с собой деньги на проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Госдумой был принят закон, которым запрещается высаживать из общественного транспорта детей без билета, если их не сопровождает взрослый.