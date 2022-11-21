Южно-Сахалинск, , 09:01 — REGNUM На Сахалине в Поронайске днём 21 ноября в популярном дискаунтере обрушился потолок, сообщили в областном управлении МЧС.

В магазине. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Потолок из сендвич панелей упал в холодильном отделении магазина по адресу 40 лет ВЛКСМ 23/1. Площадь упавшей конструкции 30 кв. метров.

К разбору были привлечены 10 человек и 4 единицы техники. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабный пожар произошел в Свердловской области. Там на площади в две тысячи квадратных метров загорелось кафе.