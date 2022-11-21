Ташкент, 29 июня, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев является единственным человеком, который может изменить положение дочери первого президента республики Ислама Каримова Гульнары Каримовой в тюрьме, заявил адвокат заключенной Грегуар Манжа. Об этом 29 июня сообщает «Подробно.uz».

Швейцарский адвокат прилетел в Ташкент и намерен встретиться с Гульнарой Каримовой, которая была приговорена к пятилетнему заключению в 2015 году. Дочь первого президента Узбекистана находится также под следствием по второму уголовному делу.

Манжа дважды обращался к властям республики с просьбой о встрече с Мирзиёевым. Адвокат добавил, что в уголовном деле против Каримовой, которое было возбуждено в 2012 году в Швейцарии, невозможно найти конструктивного решения без учёта интересов подзащитной.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Манжа заявил, что будет оспаривать решение о возврате в Узбекистан $810 млн, которые в настоящее время заморожены на счетах Каримовой в Швейцарии.