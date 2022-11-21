Астана, , 09:01 — REGNUM Прошедшие 20 ноября внеочередные выборы президента Казахстана показали высокий уровень проведения электорального процесса, заявили 21 ноября в посольстве России в Астане.

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«Выборы президента Республики Казахстан, состоявшиеся 20 ноября 2022 года, а также предшествовавшая им избирательная кампания, прошедшая открыто, справедливо и при равных условиях для всех кандидатов, продемонстрировали высокий уровень подготовки и проведения электорального процесса в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными избирательными стандартами», — говорится в посольстве.

Там также отметили, что об этом свидетельствуют и заключения многочисленных международных наблюдателей, прибывших в Казахстан, в том числе, и из России.

Напомним, выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября досрочно по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. 21 ноября ЦИК республики объявил предварительные данные, по которым действующий президент набрал 81,31% голосов.

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