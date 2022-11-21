Иркутск, , 09:47 — REGNUM В 2022 году 143 ветерана боевых действий прошли санаторно-курортное лечение за счет бюджета Иркутской области. Как сообщает 21 ноября правительство региона, путевки предоставляются в рамках региональной программы «Социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» на 2022–2024 годы.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«В рамках региональной программы предусмотрены и другие меры поддержки. Например, организация профилактических медицинских осмотров и диспансеризации ветеранов боевых действий, содействие в их трудоустройстве, организация профессионального обучения и дополнительного образования», — рассказал министр соцразвития региона Владимир Родионов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Иркутской области для мобилизованных предусмотрено 30 мер поддержки. Часть из них предоставляется на территории всей Иркутской области.

Например, единовременные выплаты мобилизованным 100 тысяч рублей, выплаты в случае ранения или травмы, выплаты 50 тысяч рублей первокурсникам-детям участников СВО, отдых в оздоровительных лагерях для детей.

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