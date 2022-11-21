Томск, , 09:01 — REGNUM В Томске вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, которого обвиняли в вовлечении девушек в занятие проституцией. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Судья Juslex.ru

По данным следствия, в 2021 году подсудимый вместе с ещё одним экс-правоохранителем организовали занятие проституцией на территории Томской и Кемеровской областей. Используя служебное положение, полицейский вовлёк в незаконную деятельность двух девушек.

«Также принудил к продолжению занятия проституцией еще 6, подвергнув насилию и угрожая его применением за отказ заниматься проституцией», — добавили в ведомстве.

По итогам слушаний суд признал мужчину виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный также на десять лет лишён права занимать должности в правоохранительных органах.

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