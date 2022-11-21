Джакарта, 21 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто принял с почетным визитом министра обороны США Ллойда Дж. Остина III в Джакарте, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

Прабово Субианто вместе с министром обороны США провели инспекцию войск. Прабово Субианто пригласил министра обороны США отдать дань уважения первому президенту Индонезии Сукарно.

Министерство обороны США в заявлении для прессы, опубликованном посольством США в Джакарте заявило, что визит министра будет способствовать продвижению крупных двусторонних инициатив по поддержке оперативной совместимости, развитию потенциала, а также профессионализации и модернизации индонезийских национальных вооруженных сил.

Визит министра обороны США в Индонезию также направлен на то, чтобы наметить направление партнерства между двумя странами в области обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился со своим коллегой из Китая генералом Вэй Фэн Хэ.