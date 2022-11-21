Уфа, , 09:01 — REGNUM Электротранспорт намерены модернизировать в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что в республике завершен первый этап транспортной реформы.

«Мы практически полностью избавились от нелегальных перевозчиков, освободили улицы столицы от «пазиков» и прочих устаревших машин, вместо которых на маршруты вышло более тысячи автобусов большого и среднего класса. Сегодня у нас самый молодой в Приволжском федеральном округе парк пассажирских автобусов», — пояснил чиновник.

Он напомнил, что в 2022 году общий объем дорожного фонда стал рекордным и с учётом федеральных средств составил свыше 40 млрд рублей.

Назаров заявил, что в республике начинают второй этап реформы — внедрение интеллектуальных систем, брутто-контрактов с перевозчиками, организация движения транспорта по расписанию.

«Это потребует в ближайшие годы инвестиций более чем на один млрд рублей. В числе приоритетных вопросов и модернизация электротранспорта», — сообщил Назаров.