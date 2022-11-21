Астана, 21 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Сегодня, 21 ноября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана, сообщали в пресс-службе таджикского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Эмомали Рахмон пожелал Токаеву новых больших успехов в государственной деятельности на благо устойчивого развития и процветания дружественного Казахстана.

Также главы двух стран обсудили перспективы стратегического партнерства Душанбе и Астаны, отметив высокую динамику развития и углубления многопланового сотрудничества двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в соответствии с законом прошли выборы президента страны.

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