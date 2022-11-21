Обозреватель Times назвал независимость Москвы главным отличием от Киева

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Россия — независимое государство, которое никогда не шло на поводу у западных стран. Этого нельзя сказать о киевскому режиме, заявил обозреватель The Times Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В беседе с Калдуэллом журналист Исаак Хотинер предположил, что киевский режим всё-таки не суверенен, тогда как Россия — суверенная страна. Калдуэлл согласился с его тезисом.

По словам американского обозревателя, к суверенным странам относятся только те, которые способны противостоять тенденциям, навязанным США и Европой остальному миру.

Журналисты, рассуждая о причинах популярности политики президента России Владимира Путина у западных консерваторов, отметили, что Путин придерживается традиционных представлений о суверенитете. Принимая во внимание критику стран Запада, Россия продолжает следовать собственным правилам, заявили они.

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