Вашингтон, 21 ноября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Россия — независимое государство, которое никогда не шло на поводу у западных стран. Этого нельзя сказать о киевском режиме, заявил обозреватель The Times Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В беседе с Калдуэллом журналист Исаак Хотинер предположил, что киевский режим всё-таки не суверенен, тогда как Россия — суверенная страна. Калдуэлл согласился с его тезисом.

По словам американского обозревателя, к суверенным странам относятся только те, которые способны противостоять тенденциям, навязанным США и Европой остальному миру.

Журналисты, рассуждая о причинах популярности политики президента России Владимира Путина у западных консерваторов, отметили, что Путин придерживается традиционных представлений о суверенитете. Принимая во внимание критику стран Запада, Россия продолжает следовать собственным правилам, заявили они.

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