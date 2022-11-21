Красноярск, , 08:51 — REGNUM Число пострадавших в автомобильной аварии в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава.

ДТП Mytaganrog.com

Представитель министерства рассказала, что за помощью после аварии обратились 14 человек, у них зафиксировано состояние средней тяжести, тяжёлых нет.

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, авария произошла в 10:00 по местному времени (6:00 по мск) на 333-м километре дороги «Канск — Абан — Богучаны». Водитель автобуса, следовавшего из Красноярска в Богучаны, не справился с управлением при объезде и съехал в кювет. Всего в салоне находились 36 человек.