Красноярск, 21 ноября 2022, 08:51 — REGNUM Число пострадавших в автомобильной аварии в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава.

ДТП
ДТП
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Представитель министерства рассказала, что за помощью после аварии обратились 14 человек, у них зафиксировано состояние средней тяжести, тяжёлых нет.

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, авария произошла в 10:00 по местному времени (6:00 по мск) на 333-м километре дороги «Канск — Абан — Богучаны». Водитель автобуса, следовавшего из Красноярска в Богучаны, не справился с управлением при объезде и съехал в кювет. Всего в салоне находились 36 человек.