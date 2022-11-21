Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM В Екатеринбурге ушёл в отставку генеральный директор «Областной газеты», являющейся изданием губернатора и Заксобрания Свердловской области, Антон Стуликов. Об этом пишут СМИ.

Отставка Pixabay.com

В частности, такую информацию приводит агентство ЕАН. Сам медиаменеджер подтвердил журналистам сведения о своём уходе.

Ранее газету возглавлял Дмитрий Полянин. Однако в ноябре 2021 года гендиректором стал Стуликов. Контракт с ним был заключён на 12 месяцев.

«Областная газета» выходит с марта 1990 года. Первое время она называлась «За власть Советов».