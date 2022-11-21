Астана, 21 ноября 2022, 08:51 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров 21 ноября созвонился с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с победой на досрочных выборах главы республики. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Отмечается, что киргизский лидер также пожелал казахстанскому коллеге успехов на данном посту. Токаев поблагодарил Жапарова и заявил о своей приверженности и дальше работать над укреплением разностороннего сотрудничества между республиками.
«В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-киргизского стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.
Напомним, выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября досрочно по инициативе Токаева. 21 ноября ЦИК республики объявил предварительные данные, по которым действующий президент набрал 81,31% голосов.
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