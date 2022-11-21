Астана, , 08:51 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров 21 ноября созвонился с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с победой на досрочных выборах главы республики. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что киргизский лидер также пожелал казахстанскому коллеге успехов на данном посту. Токаев поблагодарил Жапарова и заявил о своей приверженности и дальше работать над укреплением разностороннего сотрудничества между республиками.

«В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-киргизского стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

Напомним, выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября досрочно по инициативе Токаева. 21 ноября ЦИК республики объявил предварительные данные, по которым действующий президент набрал 81,31% голосов.

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