Пекин, , 08:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в начале следующего года посетить Китай. Об этом заявил посол Франции в Китае Лоран Били.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Макрон уже дважды посетил Китай с момента вступления в должность, и он готов посетить Китай в начале следующего года», ― уточнил он в интервью китайской газете Global Times.

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Дипломат напомнил, что Франция и Китай являются стратегическими партнёрами, а главы государств поддерживают регулярные контакты. Так, в течение последних трёх лет глава Пятой республики Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин разговаривали друг с другом более десяти раз, чтобы обсудить двусторонние вопросы, а также региональные вопросы, такие как конфликт на территории б. УССР или ситуация на Корейском полуострове, а также глобальные проблемы, включая борьбу с изменением климата и продовольственную безопасность.

«Однако личные встречи являются ключом к успешному и содержательному сотрудничеству между нашими странами. Поэтому недавняя встреча между президентом Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином на Бали носила важный характер для обсуждения нескольких вопросов, представляющих взаимный интерес, а также, если это необходимо, проблем, по которым сохраняются разногласия», ― пояснил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Макрон и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита G20, который проходил на Бали в Индонезии. Главы государств, в частности, заявили, что конфликт на территории б. УССР должен быть остановлен.

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