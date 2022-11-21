Вонджу, Южная Корея, 21 ноября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 20 ноября истребитель KF-16C ВВС Южной Кореи потерпел крушение из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей военно-воздушных сил страны.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

Сообщается, что самолет упал в гористой местности, примерно в 20 км к западу от авиабазы в Вонджу (~85 км к востоку от Сеула).

Известно, что пилот успел катапультироваться и в настоящее время находится в военном госпитале.

В ведомстве сообщили, что в результате инцидента никто из гражданских лиц не пострадал.

С 1990-х годов на вооружение ВВС Южной Кореи принято около 140 истребителей KF-16. К настоящему моменту известно о семи крушениях, произошедших по техническим причинам.

Сразу после инцидента полёты на KF-16 были приостановлены до выяснения точных причин.