Барнаул, , 10:07 — REGNUM В Алтайском крае создан координационный центр по организации медпомощи участникам специальной военной операции. Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал минздрава региона.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Центр размещен на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн. В соответствии с маршрутизацией специализированную медицинскую помощь ветеранам боевых действий оказывают семь медицинских организаций.

Направлением «травматология и ортопедия» занимается краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 и краевая клиническая больница; направлением «хирургия» — Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, краевая клиническая больница, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи; направлением «урология» — Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, краевая клиническая больница, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2, городская больница № 8 города Барнаула; направлением «неврология» — Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн и краевая клиническая больница.

Кроме того, предусмотрено оказание специализированной медицинской помощи с посттравматическим стрессовым расстройством на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн и Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Ю. К. Эрдмана.

Медицинской реабилитацией граждан, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции, занимаются Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, Краевая клиническая больница и Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Известно, что в координационный центр уже обратились несколько участников СВО, зарегистрированных в Барнауле, Алейске, Тальменском и Ребрихинском районах. На данный момент квалифицированную медицинскую помощь им оказывают на базе краевого госпиталя для ветеранов войн специалисты мультидисциплинарной бригады в составе врача-невролога, врача-психотерапевта, врача-физиотерапевта, врача ЛФК, медицинского психолога, специалиста по социальной работе, инструктора ЛФК. При необходимости их консультируют другие специалисты по сопутствующим заболеваниям.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие из Алтайского края, которые в качестве добровольцев отправились в зону СВО, получили в своё распоряжение не только теплые вещи, зимние спальники, сапоги, оборудование для обогрева, медикаменты, но и специальную технику.