Астана, 21 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на президентских выборах. Предварительные результаты сообщил 21 ноября глава ЦИК республики Нурлан Абдиров.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

По его словам, за Токаева проголосовали 81,31% голосов. На втором месте по популярности оказалась графа «против всех» — 5,8%. Ближайший преследователь действующего президента, глава ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев, набрал 3,42%.

Читайте также: Токаев: выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом

Досрочные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Новый глава государства получит полномочия на семилетний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в соответствии с законом прошли выборы президента страны, заявил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев.