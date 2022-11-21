Посол РФ заявил, что Москва надеется на уплотнение партнёрства со СМИ КНР

Пекин, , 08:43 — REGNUM На уплотнение плодотворного партнёрства между СМИ России и Китая рассчитывает российская сторона. Об этом 21 ноября заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в видеообращении к гостям и участникам Недели аудиовизуальной коммуникации России и Китая.

Игорь Моргулов Mid.ru

«Отрадно, что сотрудничество наших двух стран в области средств массовой информации продолжает развиваться даже на фоне пандемии, которая, с одной стороны, налагает определенные ограничения, но с другой — побуждает нас вести поиск новых форматов взаимодействия», — приводит его слова РИА Новости.

Также Моргулов уточнил, что в этой ситуации, по его мнению, главным, несмотря на непростые условия, является то, что многоплановые контакты России и Китая получают необходимое информационное освещение и сопровождение в СМИ обеих стран.

«Между российскими и китайскими теле- и радиокомпаниями, информационными агентствами, газетами, журналами поддерживается регулярный диалог в онлайн-формате, налажен оперативный обмен контентом. Рассчитываем на уплотнение плодотворного партнерства между СМИ России и Китая», — добавил посоле РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот России и Китая по итогам текущего года превысит $180 млрд, что станет рекордным показателем.