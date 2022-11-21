Салехард, 21 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. На Ямале школьники и воспитанники детских садов собрали несколько тонн макулатуры, чтобы помочь детским домам Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном представительстве Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!».

anaterate Макулатура

В рамках акции «Миллион Родине» школьники Нового Уренгоя собрали тонну макулатуры. Жители посёлка Самбург, ученики школ, кадеты, воспитанники детских садов собрали около двух тонн бумажного вторсырья. В Лабытнанги и Харпе юные волонтёры всего за час собрали больше тонны пригодных для переработки бумаги и картона.

Вырученные от переработки вторсырья деньги пойдут на благотворительность — будут направлены детям из детских домов новых присоединённых территорий России. Акция «Миллион Родине» на Ямале продлится до 1 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ямальские волонтёры из федерального проекта «Супы и каши от мамы Маши» объявили сбор пустых консервных банок и гофрокартона. Они им нужны для изготовления блиндажных свечей.