Зея, Амурская область, 21 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Жилеты с горловиной и шапки создают рукодельницы в городе Зее Амурской области. Тёплые вещи отправят военнослужащим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе правительства региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые вещи для солдат.

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Вязаную одежду создают сёстры Лариса Залесова и Валентина Калинина. Они уже связали 37 жилетов и 45 шапок для бойцов. Изделия имеют универсальный размер. Сначала женщины хотели обеспечивать военнослужащих тёплыми манишками, но затем решили, что свитера с горловинами будут практичнее.

«Мы сейчас должны сплотиться, пусть даже у них там все есть. Это частичка нашего тепла. Я знаю, что ребята благодарят за заботу. Пусть носят, пусть им будет тепло», — отметила Валентина Калинина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктическом государственном институте культуры и искусств в Якутске начали шить носилки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Студенты и их преподаватель Антонина Романова считают, что носилки пригодятся для спасения раненых и позволят сохранить много жизней. Изделия можно носить в спецсумке на поясе и также использовать как маскировочные сетки и гамаки.