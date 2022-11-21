Астана, , 08:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с победой на досрочных выборах главы республики. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Отмечается, что Токаев отметил успешное и динамичное развитие отношений между республиками.

«Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели график предстоящих встреч.

Напомним, 21 ноября в Центризбиркоме Казахстана обнародовали предварительные итоги президентских выборов. Согласно представленным данным, Токаев получил 81,31%.

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