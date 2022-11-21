Красноярск, , 08:39 — REGNUM Роспотребнадзор продолжает проверку, организованную после отравления троих красноярцев кукурузой.

Кукуруза Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщил в своём телеграм-канале 21 ноября глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, исследованная кукуруза признана опасной для жизни и здоровья. Специалисты обнаружили в ней Cl. botulinum (клостридии ботулинум), выделяющие ботулотоксин.

Поставщика обязали уничтожить всю изъятую продукцию.

Горяев добавил, что управление Роспотребнадзора по Новосибирской области с 19 ноября 2022 года признало недействительной и прекратило действие декларации от 21 сентября 2022 года на следующие виды продукции определённой торговой марки: кукуруза сахарная варёная в вакуумной упаковке, кукуруза сахарная варёная, кукуруза сахарная, кукуруза сладкая варёная в вакуумной упаковке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года стало известно, что у троих жителей Красноярского края диагностировано отравление с предварительным диагнозом «ботулизм». Как уточнил Горяев, пострадавшие ели отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы из Узбекистана.

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Проверку по данному факту также организовал Следственный комитет. По данным ведомства, пострадавшие — 19-летняя девушка и двое детей. Кукуруза была приобретена в разных торговых точках Красноярска.

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16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили о том, что пострадавшие идут на поправку.

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