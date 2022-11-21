Богота, , 08:39 — REGNUM Как минимум 18 человек погибли в результате столкновений участников двух группировок вооружённых боевиков в колумбийском департаменте Путумайо. Об этом сообщил 20 ноября аппарат омбудсмена страны.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Аппарат омбудсмена сожалеет о гибели 18 человек в ходе столкновений между незаконными вооруженными формированиями в сельской местности у города Пуэрто-Гусман», — сказано в тексте.

По предварительным данным, произошло столкновение между бандами «Командос де ла фронтера» и «Фронт Каролины Рамирес». Обе банды были организованы бывшими членами повстанческой организации «Революционные вооружённые силы Колумбии». Причиной столкновения назван спор за контроль над наркоторговлей в одном из ключевых районов на границе с Эквадором.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что повстанцы в Колумбии из группировки «Армия национального освобождения» (АНО) предложили властям Колумбии объявить перемирие и прекращение огня на время переговоров.

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