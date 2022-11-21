Красноярск, 21 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае в ДТП попал автобус с пассажирами, пострадали девять человек, сообщили 21 ноября в региональном главке МВД.

Kavtoday.ru Знак

Отмечается, что ДТП произошло в 10:00 (6:00 мск) на 333 километре автодороги «Канск-Абан-Богучаны».

«Водитель автобуса, осуществляющего рейс Красноярск — Богучаны, при объезде автомобиля «Шевроле Нива», который осуществлял поворот налево, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, в настоящее время за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобуса. Всего в автобусе было 36 человек.