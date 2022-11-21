Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Почти три четверти сторонников Демократической партии США уверены, что нынешний президент страны демократ Джо Байден сможет переизбраться на второй срок, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Как показал опрос общественного мнения, проведенный совместно USA Today и Ipsos, в успех Байдена на выборах президента в 2024 году верит 71% опрошенных демократов.

Доля избирателей-демократов, которые считают, что Байден может победить на следующих президентских выборах, подскочила на 11 пунктов по сравнению с августом, когда определенное доверие Байдену выражали 60% опрошенных.

Половина избирателей-демократов в последнем опросе считают, что Байден «должен быть кандидатом и заслуживает переизбрания», что на шесть пунктов выше, чем в августе.

Опрос, опубликованный 20 ноября, показал, что в целом демократы чувствуют себя лучше в отношении Байдена после того, как демократы одержали неожиданные победы в ключевых гонках по всей стране, отбиваясь от поддерживаемых Трампом кандидатов на громких конкурсах в Пенсильвании, Неваде и Аризоне.