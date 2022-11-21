Барнаул, , 10:02 — REGNUM Гуманитарный груз сформирован и отправлен правительством Алтайского края в зону СВО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Алтайские правительство: гуманитарный груз доставлен в Донбасс Правительство Алтайского края

Военнослужащие, которые в качестве добровольцев отправились в зону СВО, получили в свое распоряжение не только теплые вещи, зимние спальники, сапоги, оборудование для обогрева, медикаменты, но и специальную технику.

На организацию доставки груза потребовалось несколько дней. Помощник губернатора края по спецпоручениям Юрий Проскурин участвовал в процедуре передачи груза военным. Все вещи и спецтехника переданы тем, кому они предназначались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае частичная мобилизация была завершена 1 ноября. Дальнейшая работа военкоматов по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации организована за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

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