Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В первый дни новой рабочей недели температура воздуха в Петербурге будет ниже климатической нормы для этого времени года, а ситуацию на дорогах для водителей и пешеходов осложнит гололедица, сообщает 21 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

По данным ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге формирует западная периферия антициклона. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, а температура сохранится на 4–5 градусов ниже климатической нормы.

В Петербурге днем прогнозируется — 3… -5 градусов, в Ленинградской области -2… -7 градусов. Ветер восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление 764 мм рт. ст., что выше нормы. «Во вторник характер погоды изменится мало», — добавил Леус.

В свою очередь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 21 ноября на дорогах местами будет гололедица. В связи с этим водителям и пешеходам надо проявлять повышенную осторожность при движении.

По данным на 08:30 мск, в Петербурге минус 5,7 градуса, влажность 76%, ветер восточный 1–4 м/с.