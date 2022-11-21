Вашингтон, 21 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Руководству США следует обозначить условие дальнейшей помощи киевскому режиму: согласие на переговоры с Москвой. Об этом бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц заявил в интервью Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, американская сторона должна потребовать, чтобы Киев участвовал в мирных переговорах. Помощь киевскому режиму истощает критически важные военные запасы США.

«Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта», — сказал Флейтц.

Он добавил, что Вашингтону следует более тщательно следить за тем, как Киев распоряжается выделенными средствами. Флейтц заявил, что не желает вовлечения США в нескончаемый конфликт на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер киевского режима В. Зеленский ранее заявил, что получал сигналы о якобы готовности России к проведению прямых переговоров. Он добавил, что не хочет таких переговоров «за кулисами».

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