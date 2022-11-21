Варшава, 21 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Власти Киева, если они и дальше планируют получать помощь от Варшавы, следует взять ответственность за Волынскую резню. Так считает польский политолог Лешек Сыкульский, приводит его слова Gazeta Wyborcza.

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Сыкульский заявил, что Польша — главный спонсор Киева по поставкам техники и уже передала военным ВСУ более 300 танков. «В наших ли интересах вступать в конфликт с Россией», — задаётся вопросом он.

При этом власти киевского режима по сей день так и не принесли официальных извинений за Волынскую резню. «Киев последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида», — отметил политолог.

ИА REGNUM ранее сообщало, инцидент с падением ракеты не лишит Киев поддержки со стороны Варшавы, заявлял постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский.

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