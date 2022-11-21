Москва, 21 ноября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Индонезия готова обеспечить экспорт традиционной индонезийской ткани под названием «батик» в Россию. Об этом заявил посол Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес в интервью РИА Новости.

kemlu.go.id Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в РФ и Республике Белоруссия Хосе Таварес

«Пока в России нет магазинов, где продают «батик», но изделия из таких тканей можно легко найти в Индонезии. Мы могли бы экспортировать ткани в Россию, но, поскольку это ручная работа, а не промышленное производство, объемы поставок будут не очень большими», — заявил индонезийский дипломат.

Ранее посол отметил, что Джакарта собирается продолжать укреплять отношения с Москвой во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном.

Напомним, ранее участники саммита G20 на Бали надели традиционную для Индонезии одежду из батика на приветственный ужин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии с уважением отнеслись к решению президента России Владимира Путина не приезжать на саммит «Группы двадцати» (G20), который проходил на острове Бали 15–16 ноября.